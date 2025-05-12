Объем офисных площадей в Петербурге может в четыре раза превысить ввод 2024 года

Итоговый показатель объема новых офисных площадей в Петербурге за 2025 год может в четыре раза превысить прошлогодний. Таким прогнозом с «Ъ-СПб» 12 мая поделились аналитики консалтинговой компании Nikoliers.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным экспертов рынка, объем ввода новых офисных площадей уже в первом квартале текущего года более чем на 20% превысил показатель ввода за весь 2024-й. В прошлом году в городе появилось восемь небольших объектов класса В суммарной арендопригодной площадью 36,1 тыс. кв. м — это минимальный показатель за всю историю наблюдений на офисном рынке недвижимости Петербурга. При этом аналитики предполагают, что по итогам 2025 года объем ввода останется также низким (148,1 тыс. кв. м), однако значительно превысит прошлогодние показатели.

Ожидается, что в этом году уровень вакантных помещений в бизнес-центрах класса А останется на достаточно низкой отметке в 2,3%. Это приведет к продолжению накопления отложенного спроса, который не будет удовлетворен вводом новых площадей, запланированным на ближайшие три года. На данный момент строящиеся объекты, которые введут до конца 2027 года, законтрактованы не более чем на 30%, отметили в Nikoliers.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам I квартала 2025 года доля вакантных офисов в Петербурге опустилась до 3,7%. При этом арендные ставки в сегменте класса A за этот период выросли на 10%.

Андрей Цедрик