Доля вакантных офисов в Петербурге упала до 3,7%

По итогам I квартала 2025 доля вакантных офисов в Санкт-Петербурге опустилась до 3,7%. При этом арендные ставки в сегменте класса A за этот период выросли на 10%, сообщили в консалтинговой компании NF Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За три месяца в городе ввели лишь один новый бизнес-центр класса A «Северная Пальмира». Также была завершена реконструкция двух зданий класса B, в общей сложности доступны стали 50 тыс. кв м, при этом половина из них уже арендована. По мнению экспертов, рынок входит в фазу устойчивого дефицита.

К концу марта в Петербурге были свободны лишь 160 тыс. кв м офисов (3,7%). На БЦ класса А пришлось 2,6%, на класс В — 4,3%. Ны рынок к концу года могут вывести свыше 80 тыс. кв м новых площадей. Вакантность может остановится на уровне 3-4% в среднем по городу, что считается дефицитным. При этом большая часть нового предложения придется на объекты реконструкции.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что к 2031 году «Газпром» может ввести в Санкт-Петербурге более 430 тыс. кв. м офисных площадей в трех новых объектах: «Хрустальный корабль» на Охтинском мысе и башнях «Лахта-2» и «Лахта-3».

Татьяна Титаева