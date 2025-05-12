Хаби Алонсо возглавит мадридский «Реал» перед клубным чемпионатом мира

Хаби Алонсо займет пост главного тренера мадридского «Реала» перед клубным чемпионатом мира, который пройдет пройдет в США с 14 июня по 13 июля. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

По информации издания, о назначении испанца станет известно 1 июня. Решение о том, что Хаби Алонсо возглавит команду было принято руководством на прошлой неделе, ранее предполагалось, что на клубном чемпионате мира «Реал» выступит под руководством временного тренера: Сантьяго Солари или Рауля.

В должности главного тренера «Реала» Хаби Алонсо должен сменить итальянского специалиста Карло Анчелотти, который, по сообщениям СМИ, будет руководить сборной Бразилии. На прошлой неделе стало известно, что Хаби Алонсо покинет пост главного тренера леверкузенского «Байера». Он привел команду к первой в истории победе в чемпионате и Суперкубке Германии.

В этом сезоне «Реал» — действующий победитель Лиги чемпионов — вылетел из турнира, уступив в четвертьфинальной стадии лондонскому «Арсеналу». В турнирной таблице чемпионата Испании команда занимает второе место набрав 75 очков. Лидирует «Барселона» (82).

Таисия Орлова