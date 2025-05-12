ЮАР ждет лидеров всех стран G20 на саммите в Йоханнесбурге

Южно-Африканская Республика (ЮАР) ожидает лидеров всех стран G20 на саммите, который состоится в ноябре в Йоханнесбурге. Как сообщил глава МИД ЮАР Рональд Ламола, республика «спокойно воспримет», если отдельные страны будут представлять главы МИД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pilar Olivares / Reuters Фото: Pilar Olivares / Reuters

«Приглашаются все, однако лидеры сами решат, приезжать в ЮАР на встречу в верхах или нет. В любом случае все страны G20 примут участие в саммите в Йоханнесбурге»,— сказал министр на брифинге (цитата по ТАСС).

ЮАР с 1 декабря 2024 года приняла от Бразилии председательство в G20 сроком на 12 месяцев. Саммит лидеров стран пройдет с 21 по 22 ноября 2025 года. В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что от Штатов никто не поедет на мероприятие. Месяцем ранее США объявили посла ЮАР персоной нон грата.