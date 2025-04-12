Трамп: США не поедут на встречу G20 в ЮАР

Президент США Дональд Трамп не думает, что он поедет на встречу глав государств G20, которая пройдет в Йоханнесбурге. Он задался вопросом о том, как вообще можно ожидать там делегатов от Соединенных Штатов, когда в ЮАР «отнимают землю у белых фермеров, а затем убивают их и их семьи».

«СМИ отказываются об этом сообщать. Соединенные Штаты приостановили все взносы в адрес Южной Африки. Неужели именно там мы хотим проводить саммит G20? Я так не думаю!»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.

В январе президент ЮАР Сирил Рамафоса подписал закон, cогласно которому правительство при определенных обстоятельствах может отчуждать земельное имущество в общественных интересах, взамен предлагая «нулевую компенсацию». Власти объяснили, что закон не разрешает отнимать землю произвольным образом, и для этого требуется согласие владельца. После этого президент США заявил о приостановке финансовой помощи ЮАР.

Предстоящий саммит будет проходить с 21 по 22 ноября 2025 года. ЮАР — первое африканское государство, которое примет лидеров стран «Двадцатки».