США объявили посла ЮАР персоной нон грата

Госдеп США объявил посла ЮАР Ибрагима Расула персоной нон грата из-за его отношения к президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу. Ранее дипломат сказал, что движение господина Трампа Make America Great Again продвигает идею о превосходстве белой расы.

«Мы больше не рады послу ЮАР в нашей великой стране. Ибрагим Расул — политик-расист, который ненавидит Америку и ее президента. Нам нечего с ним обсуждать, и теперь он объявлен персоной нон грата»,— написал госсекретарь США Марко Рубио в соцсети X.

Пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири позже сообщила, что ведомство увидело публикацию Марко Рубио. Он добавил, что Претория свяжется с Вашингтоном по дипломатическим каналам.

Ибрагим Расул был назначен послом ЮАР в США при экс-президенте Соединенных Штатов Джо Байдене. 14 марта он выступил на семинаре по внешней политике в Институте стратегических исследований. Там Ибрагим Расул заявил, что идея превосходства белой расы мотивирует неуважительное отношение Дональда Трампа к международным институтам, включая ООН и G20.