Система координат

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает, как молодость перестала быть эстетической категорией, а превратилась в проект, над которым работают наука и маркетинг в соавторстве с культурной тревожностью.

В 2025 году индустрия велнеса окончательно перестала быть маргинальной и уютной нишей для любителей травяных чаев и дыхательных практик. Она стала новой философией — с политикой, символами и своими святыми. Все, что раньше было прерогативой медицинской элиты, теперь заявляет о себе в TikTok-роликах, капельницах с NAD+ и кремах, работающих на уровне клеточной сенесценции. Велнес 2025 года — это трансформация, подкрепленная наукой, маркетингом и культурной паникой перед старением.

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Фото: East News Ким Кардашьян

Фото: East News

Если раньше «хорошее самочувствие» было индивидуальной заботой, то сегодня это коллективное стремление. Мы наблюдаем не просто увлечение ЗОЖ, а становление «биоориентированного гуманизма» — философии, в которой человеческое тело и здоровье стали высшей ценностью, требующей постоянного апгрейда.

Смена курса

Год змеи по восточному календарю обещал трансформации — и индустрия здоровья не подвела. Один из поворотных моментов — возвращение Дональда Трампа в Белый дом и выдвижение Роберта Кеннеди-младшего в качестве главы Министерства здравоохранения. Кеннеди известен своей критикой фарминдустрии и интересом к альтернативной медицине. Его лозунг MAHA — Make America Healthy Again — сигнализирует о возможной смене фокуса: от доказательной медицины к более «интуитивному» здоровью, где важную роль играют нутрицевтики, детокс-программы и индивидуальные практики.

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Фото: East News Леди Гага

Фото: East News

Если это направление получит поддержку, можно ожидать дерегуляцию велнес-рынка, рост количества частных лабораторий и платформ, предлагающих персонализированную диагностику, микроинъекции, БАДы и «умную» пищу. Это, в свою очередь, повлияет на весь глобальный рынок. Ведь именно США — главный генератор велнес-продуктов: от технологий отслеживания сна до капельниц с молекулой NAD+.

Долгая жизнь — новый идеал

В центре новой велнес-повестки не просто молодость, а продление функционального здоровья. Это не синоним долгожительства: если раньше мечтой была цифра в паспорте, то теперь — годы, прожитые без болезней, с ясным умом и энергичным телом.

Этот подход получил название healthspan — буквально «продолжительность здоровья». Это число лет, в течение которых человек остается активным, свободным от хронических заболеваний, с сохраненными когнитивными и физическими функциями. Healthspan отличается от lifespan, то есть общей продолжительности жизни, которая может включать десятилетие, проведенное в зависимости от лекарств, инвалидности или деменции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хейли Бибер

Фото: East News Хейли Бибер

Фото: East News

Эпигенетические тесты, метаболический скоринг, ДНК-паспорта — все это инструменты новой парадигмы. Например, в премиальных фитнес-клубах появились члены «биопрограмм», которые отслеживают изменения биомаркеров и корректируют тренировки и питание в зависимости от уровня воспаления или длины теломер (участков ДНК, связанных с клеточным старением).

В индустрии ухода за кожей — та же логика. Косметические бренды уже не обещают «увлажнение и сияние» — они заявляют о воздействии на клеточный метаболизм, восстановление митохондрий и активацию сиртуинов (белков, регулирующих процессы старения и долголетия). Свежий пример — сотрудничество Este Lauder со Стэнфордским центром долголетия: результат — крем с запатентованным комплексом Sirtivity-LP, который, по заявлению бренда, «не просто замедляет, а обращает вспять признаки старения».

GLP-1: таблетка против стыда

Отдельного внимания заслуживает стремительное распространение препаратов—агонистов GLP-1 (глюкагоноподобного пептида-1) — таких как Wegovy, Ozempic и Mounjaro.

Изначально созданные для лечения диабета 2-го типа, они оказались эффективными в снижении массы тела. GLP-1 регулирует аппетит, воздействуя на центры насыщения в гипоталамусе, и влияет на уровень сахара и инсулина.

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Фото: East News Кэти Прайс

Фото: East News

Что изменилось в 2025-м? Общество перестало стыдиться использования фармакологии. Если еще год назад уколы Ozempic становились поводом для мемов и осуждения, то сегодня это часть открытой рутины. Новая честность формирует спрос на все, что адаптировано под такой образ жизни: пищевые продукты с пониженной калорийностью, нутрицевтики, совместимые с GLP-1, сервисы контроля питания и микродозированные добавки. Другой вопрос — этика и вседоступность.

NAD+: молекула-загадка и символ нового гедонизма

NAD+ (никотинамид аденин динуклеотид) — кофермент, необходимый для энергетического обмена в клетках. Он участвует в работе митохондрий, репарации ДНК и активации тех самых сиртуинов.

Хотя клинические доказательства его пользы для долголетия остаются ограниченными, NAD+ стал культовым ингредиентом среди селебрити, биохакеров и клиентов люксовых велнес-клиник. Его вводят внутривенно, пьют в капсулах, наносят на кожу в виде сывороток и патчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кайли Дженер

Фото: East News Кайли Дженер

Фото: East News

Капельницы с NAD+ теперь не только в клиниках Швейцарии, но и в элитных спа Лос-Анджелеса, Бангкока, Дубая. Вливания стоят от $500 за сеанс, эффект не всегда доказуем.

Хейли Бибер призналась, что собирается делать NAD-вливания «до конца жизни». Поисковые запросы в TikTok и Google, по данным Spate, выросли в четыре раза. Примерно так начиналась история с коллагеном и глутатионом — только без эстетической упаковки. Новый велнес-язык звучит как биохимия, и молекулы становятся эстетическими объектами. Появилась даже метафора: «витамины, достойные Vogue» — красивые, научные, дорогие.

Красота, разум и дисциплина

В 2025 году нельзя просто «хорошо выглядеть». Надо знать свой гликемический индекс, понимать разницу между NMN и NR (двумя формами NAD+), уметь прочитать результаты генетического теста и ориентироваться в сигнальных путях клеточного старения.

Новый велнес — это симбиоз дисциплины и удовольствия, науки и гедонизма. Он встроился в нашу повседневность так же незаметно, как алгоритмы в соцсети. И, как алгоритмы, он формирует наши желания, тревоги и образ будущего.

Дарья Богомолова