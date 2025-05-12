ЕК: ЕС еще не разрабатывает специальных санкций на случай отказа РФ от перемирия

Евросоюз пока не разрабатывает специальных санкций на случай отказа России от 30-дневного перемирия на Украине. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой заявление представителя Европейской комиссии (ЕК).

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Ранее в понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус пригрозил Москве санкциями ЕС в случае отказа от перемирия. Он предупредил, что страны ЕС займутся разработкой дополнительных санкций против РФ, если она не согласится на прекращение огня до конца дня.

10 мая Киев посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск. В совместном заявлении они призвали стороны конфликта прекратить огонь с 12 мая на месяц и отметили, что в случае отказа Москвы от перемирия ужесточат санкции в отношении банковского сектора и энергетики. Ограничения будут нацелены на ископаемые, топливо, нефть и теневой флот.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ сообщало, что в 17-й пакет санкций против РФ войдут 60 физлиц и юрлиц, а также 150 танкеров. По информации источников Bloomberg, министры иностранных дел ЕС должны утвердить предложения Еврокомиссии до встречи в Брюсселе, запланированной на 20 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговоры возвращают в Стамбул».

Анастасия Домбицкая