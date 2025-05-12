Берлин пригрозил Москве санкциями ЕС в случае отказа России от перемирия

Европейцы немедленно начнут работать над введением новых антироссийских санкций в случае, если Кремль не объявит перемирие на Украине до конца дня. Об этом в понедельник заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

«Часики тикают,— предупредил пресс-секретарь, — у нас все еще есть 12 часов до конца дня, и если к тому времени не будет достигнуто перемирие, европейцы начнут подготовку к введению санкций» (цитата по Reuters).

10 мая Киев посетили президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц и глава польского правительства Дональд Туск. В совместном заявлении они призвали стороны конфликта прекратить огонь с 12 мая на месяц и отметили, что в случае отказа Москвы от перемирия ужесточат санкции в отношении банковского сектора и энергетики. Ограничения будут нацелены на ископаемые, топливо, нефть и теневой флот.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на попавший в его распоряжение документ сообщало, что в 17-й пакет санкций против РФ войдут 60 физлиц и юрлиц, а также 150 танкеров. По информации источников Bloomberg, министры иностранных дел ЕС должны утвердить предложения Еврокомиссии до встречи в Брюсселе, запланированной на 20 мая.

Подробности — в материале «Ъ» «Переговоры возвращают в Стамбул».

Анастасия Домбицкая