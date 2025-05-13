Бизнесмен пытался оспорить изъятие участка под строительство съезда с ОЭЗ «Пермь»

Арбитражный суд Пермского края в конце апреля отказал бизнесмену Сергею Вольнову, который оспаривал изъятие у него земли на месте будущего выезда в строящейся особой экономической зоне. Согласно материалам дела, господину Вольнову принадлежит участок 246 тыс. кв. м в Двуреченском сельском поселении, в 0,6 км южнее деревни Фомичи. В июне прошлого года краевое правительство, готовясь к строительству дополнительного выезда с территории для размещения особой экономической зоны промышленно-производственного типа (Осенцы), опубликовало распоряжение об изъятии 14 земельных участков, включая земли площадью 11 тыс. кв. м, принадлежащих ИП Вольнову.

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В судебном отзыве владелец участка заявил, что изъятие земли производится государственным органом без объективного и разумного обоснования, а также без учета частных интересов граждан. Правительство с требованием не согласилось, указав, что изъятие земельных участков для государственных нужд края производится на законных и обоснованных основаниях. Согласно проектной документации, на оспариваемом участке запланировано строительство линейного объекта, говорится в решении суда.

В итоге суд решил, что заявителем был пропущен трехмесячный срок для обращения с заявлением в суд (иск поступил только в феврале 2025 года), и на этом основании отказал в удовлетворении иска.

«Особая экономическая зона Пермь» создана постановлением правительства РФ летом 2022 года на территории краевого центра и Пермского муниципального округа. Основная площадка особой зоны расположена на территории промышленного узла «Осенцы». Уже десять предприятий стали резидентами ОЭЗ, три из них получили этот статус в 2024 году. Суммарно они создадут около 160 рабочих мест, общий объем инвестиций составит 2,63 млрд руб. На территории ОЭЗ ППТ «Пермь» имеется 144,6 га свободных земельных участков для размещения будущих резидентов.