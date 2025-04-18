АТОР: Анапа сохранила турпоток на майские праздники на уровне прошлого года

Число бронирований в Анапе на майские праздники соответствует показателям прошлого года и немного превышает их. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Ассоциации туроператоров России и генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«На майские праздники Анапа заполнена настолько же, как и в прошлом году. Даже плюс 1%», — отметил он.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, высокий турпоток прогнозируется не только в Анапе. Востребованным будет все Черноморское побережье с ожидаемой заполняемостью отелей на уровне 64%. Наибольшая загрузка ожидается в Сочи (81,7%), Геленджике (80,5%), Новороссийске (67%) и Туапсинском районе (63%). Традиционно популярностью будут пользоваться Апшеронский и Мостовский районы в предгорьях Кавказа.

Согласно данным регионального минтуризма, с 30 апреля по 11 мая в регионе ожидается около 600 тыс. гостей, что на 4% превышает показатели 2024 года, без учета однодневных визитеров. В период майских праздников на основных курортах будут функционировать порядка 3,4 тыс. гостиниц и отелей, готовых одновременно разместить более 308 тыс. отдыхающих.

Наталья Решетняк