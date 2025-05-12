Футбольный клуб «Ижевск» обыграл саранскую «Анелию» в матче чемпионата ПФО

Футбольный клуб (ФК) «Ижевск» обыграл команду «Анелия-МЦПЮФПМ» со счетом 3:0 на выездном матче в Саранске в рамках второго тура чемпионата Приволжья, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. Это вторая победа ижевских футболистов в этом сезоне. Сейчас ФК «Ижевск» находится на второй строчке турнирной таблицы, уступая лидеру — «Дорожнику» из Каменки — по разнице забитых мячей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«Важная победа, особенно на выезде. В первом тайме контролировали игру, но не хватало реализации. Во втором тайме соперник создал нам некоторые сложности в дебюте, но мы смогли перестроиться. Замены сработали, ребята, вышедшие на поле, усилили игру и помогли добиться нужного результата», — прокомментировал главный тренер ФК «Ижевск» Егор Козырев.

Следующий матч ФК «Ижевск» проведет дома 18 мая против саратовской команды «СШОР Сокол-М».

Напомним, 3 мая ФК «Ижевск» на домашнем поле обыграл в первом матче чемпионата команду «СШОР-8» из Нижнего Новгорода со счетом 2:0.

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что бывший заведующий кафедрой гуманитарных и естественно-научных дисциплин ижевского филиала Российского университета кооперации, политтехнолог Максим Тенсин стал руководителем ФК «Ижевск». Также было принято решение отказаться от слова «Зенит» в названии ФК.