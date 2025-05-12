Более 70 ОКН пострадало в Курской области из-за атак ВСУ

Количество поврежденных ВСУ объектов культурного наследия (ОКН) в Курской области достигло 72. Еще два исторических здания пополнили соответствующий реестр под названием «Белая книга» на прошлой неделе. Об этом сообщил врио замгубернатора Артем Демидов на совещании в облправительстве.

Речь идет о Дмитриевской церкви 1880 года постройки в Хомутовском районе и Феодосийской церкви 1903 года в Глушковском районе.

О создании «Белой книги» совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) врио губернатора Александр Хинштейн заявил в декабре 2024 года. О начале такой работы стало известно в январе 2025-го, тогда в реестр включили 43 объекта. В начале февраля председатель ВООПИик Артем Демидов был назначен врио вице-губернатора.

Алина Морозова