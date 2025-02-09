Глава общества охраны памятников Демидов стал врио курского вице-премьера

На должность врио заместителя председателя правительства Курской области назначен председатель Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), член Совета по культуре при президенте России Артем Демидов. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. Глава региона расскал, что господин Демидов курировать вопросы культуры, охраны памятников, продвижения просветительских проектов, а также подготовку Курска к 1000-летию. При этом Артем Демидов останется председателем ВООПИиК на общественных началах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Демидов (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Артем Демидов (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Я признателен Артему Геннадьевичу за его готовность войти в нашу команду, тем более с учетом решения, принятого Владимиром Владимировичем Путиным о восстановлении в рамках 1000-летия исторического центра Курска и легендарной исторической крепости. Для решения нестандартных задач требуются нестандартные подходы»,— отметил господин Хинштейн.

Во время встречи с Владимиром Путиным в Кремле врио губернатора Курской области Александр Хинштейн попросил пересмотреть подход к подготовке к 1000-летию Курска, которое будет праздноваться в 2032 году. Глава региона заявил о необходимости «сконцентрировать усилия» на реставрации исторических зданий в центре города, в том числе в бывшей Курской крепости. Владимир Путин согласился «чуть-чуть переформатировать» подход к подготовке к празднику и пообещал переговорить об этом с главой оргкомитета, зампредом правительства РФ Дмитрием Чернышенко, а также с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Артему Демидову 40 лет. Карьеру начинал в департаменте правового обеспечения и внешних связей Министерства культуры РФ. С 2008 года был зампредом, с 2013-го — первым зампредом центрального совета ВООПИиК, с июня 2017-го — председателем центрального совета. В июне 2021-го избран председателем общества. С 2009 по 2011 год Артем Демидов руководил научно-проектными и реставрационными работами на более чем 30 объектах культурного наследия в разных субъектах РФ, курировал мониторинг современного состояния памятников в Ивановской, Орловской, Рязанской, Псковской, Тверской областях и других регионах страны. Участвовал в разработке изменений в федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ», в Кодекс об административных правонарушениях, в работе над проектом федерального закона «О культуре». С 2012 по 2017 год был куратором популярного просветительского проекта «Выход в город», участиками которого за годы его существования стали около 300 тыс. человек. В разные годы входил в составы связанных со сферой культуры общественных советов разного уровня.

Мария Старикова