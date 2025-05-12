Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с Нетаньяху

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф прибыл в Израиль для встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху, пишет Ynet. Его визит состоялся на фоне обещания «Хамаса» освободить из плена израильского солдата Идана Александра с гражданством США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kent Nishimura / Reuters Фото: Kent Nishimura / Reuters

По данным Ynet, Стив Уиткофф также планирует встретиться с Иданом Александром и членами его семьи после того, как того тот будет освобожден.

11 мая стало известно, что «Хамас» согласился отпустить Идана Александра, удерживаемого в секторе Газа. Палестинское движение подчеркнуло, что этот шаг направлен на достижение прекращения огня. В связи с этим Биньямин Нетаньяху попросил суд в Тель-Авиве, где рассматривается уголовное дело в его отношении, закончить заседание раньше времени.

Лусине Баласян