На текстильных и швейных производствах Дона работают более 9,5 тысячи человек

В Ростовской области около 140 швейных предприятий осуществляют производство текстильных изделий и одежды, в производстве занято более 9,5 тыс. человек, сообщили «Ъ-Ростов» в региональном министерстве промышленности и энергетики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По итогам I квартала 2025 года в Ростовской области объем отгрузки текстильных и швейных изделий увеличен на 7 % к аналогичному периоду 2024 года и составил 14,6 млрд руб. Увеличение показателей в данной сфере произошло благодаря эффективной деятельности крупных компаний, таких как «БТК Текстиль», «Элис Фэшн Рус», «Донецкая Мануфактура М», «Донобувь» и мерам государственной поддержки, пояснили «Ъ-Ростов» в ведомстве.

«Целый комплекс мероприятий по поддержке местных брендов в регионе предоставляется в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», запущены новые безвозмездные комплексные услуги по продвижению, цифровизации, выводу на маркетплейсы товаропроизводителей местных брендов. Предложения локальных брендов в этом сегменте в I квартале 2025 года выросли на 60%»,– уточнили в сообщении.

По данным Росстата на май 2025 года, доля лёгкой промышленности в структуре промышленного производства Ростовской области составила 3,7%.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в Ростовской области объем отгрузки текстильных и швейных изделий увеличен на 7 %.

Валентина Любашенко