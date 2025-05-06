Донские промышленники в первом квартале увеличили отгрузку на 7%

На Дону предприятия легкой промышленности в первом квартале 2025 года отгрузили продукцию на сумму более 14,6 млрд рублей. Это на 7% выше прошлогодних показателей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замгубернатора Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в регионе представлены предприятия всех направлений легкой промышленности: текстильная, швейная, кожевенная, обувная. Ведущими компаниями являются: АО "Корпорация "Глория Джинс", АО "Донецкая мануфактура М", АО "Элис Фэшн рус", ООО "БТК Текстиль", ЗАО "Донобувь", АО "Меринос ковры и ковровые изделия".

Из сообщения следует, что предприятия непрерывно совершенствуют производство, выпускают новую востребованную продукцию, а также реализуют импортозамещающие проекты.

Мария Хоперская