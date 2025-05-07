Шахты планирует привлечь 107,4 млн рублей кредита для пополнения бюджета

Власти города Шахты планирует привлечь 107,4 млн руб. для пополнения бюджета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на систему анализа закупок «Интерфакс-Маркер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно сообщению, городской департамент финансов назначил на 13 мая аукцион на право предоставления городу невозобновляемой кредитной линии с лимитом, не превышающей 26,05% годовых. Финансовая организация предоставит займ на 729 дней для финансирования дефицита бюджета и (или) погашения долговых обязательств.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что администрация Новочеркасска привлекла кредит на 158 млн руб. для пополнения бюджета.

Константин Соловьев