В микрорайоне «Самолет» открыли новый детский сад

Детский сад №221 на улице им. К. Гондаря, 103/1 открыл свои двери для 280 воспитанников.

Это уже третье работающее дошкольное учреждение в микрорайоне «Самолет» от федерального девелопера DOGMA.

Общая площадь здания — 4,4 тыс. кв. м. Для комфорта и гармоничного развития детей здесь созданы все условия. На первом этаже расположены группы для самых маленьких. На втором — группы для ребят постарше, а также музыкальный и спортивный залы, кабинеты для дополнительного образования. На благоустроенном уличном участке размещены яркие и безопасные игровые зоны с удобными беседками для разных возрастов, а также две спортивные площадки для занятий на свежем воздухе. Прилегающая территория занимает 10,5 тыс. кв. м.

В микрорайоне «Самолет» уже работают три детских сада и две школы. В этом году запланировано открытие еще двух детских садов, а в сентябре первых учеников примет школа на улице имени Константина Гондаря, 101. Кроме того, в мае этого года департаменту образования города Краснодара DOGMA передает еще три новых детских сада. Всего в «Самолете» будет девять детских садов общей вместимостью 2525 мест и четыре школы на 5450 мест.

Федеральный девелопер DOGMA уделяет особое внимание развитию социальной инфраструктуры на территории жилых комплексов. Реализация проектов ведется с применением современных технологий в строительстве и соответствует всем нормам и стандартам. В общей сложности в Краснодаре девелопер уже построил 15 соцобъектов на 9575 мест.

Застройщик: ОООСЗ «ПАРК ПОБЕДЫ-2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф: микрорайон «Самолет».

https://1dogma.ru/