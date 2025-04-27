Албанского премьера выберут за рубежом

В Албании завершается кампания перед парламентскими выборами 11 мая, которые уже назвали самыми непредсказуемыми в новейшей истории страны. Впервые голосовать на них будет огромная албанская диаспора, которая по численности лишь немного уступает избирателям в самой Албании. Это означает, что ключевой вопрос нынешних выборов — продлится ли еще на 4 года 12-летнее правление Соцпартии и премьера Эди Рамы — будет во многом решен за пределами Албании. С подробностями — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эди Рама (в центре на переднем плане)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters Эди Рама (в центре на переднем плане)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Права голосовать на выборах албанская диаспора добивалась с начала 1990-х годов, когда в Тиране пал прокоммунистический режим и сотни тысяч албанцев подались на заработки в Европу и США. В начале прошлого года диаспора запустила массовую кампанию под лозунгом «Хочу голосовать в 2025 году», которая подтолкнула албанский парламент к принятию закона, позволяющего проживающим за рубежом гражданам Албании голосовать по почте на любых выборах в стране, причем даже если срок действия их паспорта истек.

Это нововведение стало для Албании поистине революционным. Согласно недавней переписи населения, число граждан Албании составляет 4,6 млн, из них в стране проживает только чуть больше половины — 2,4 млн.

К тому же около 10% ВВП Албании складывается из денежных переводов в страну и инвестиций албанцев, живущих за рубежом. Это и было одним из оснований предоставить диаспоре право голоса.

Проблема заключается в том, что политические предпочтения албанской диаспоры практически непредсказуемы и станут понятны только по итогам голосования, которое уже вовсю идет. Этим же объясняется и то, что едва ли не все участвующие в выборах партии разослали в ходе предвыборной кампании своих представителей в разные страны (в первую очередь в США, Великобританию, Германию, Италию и Грецию) для организации встреч с диаспорой.

Проведенные в самой Албании опросы показывают не подавляющее, но устойчивое преимущество правящей Соцпартии во главе с премьером Эди Рамой, который находится у власти уже 12 лет и рассчитывает получить по итогам майского голосования еще один 4-летний мандат.

Для этого ему необходимо иметь в 140-местном парламенте по меньшей мере 71 депутата. Согласно последним исследованиям, социалистов готовы поддержать 47% опрошенных, а противостоящий им блок ведущих оппозиционных партий — 35%. Однако, по практически единодушному мнению региональных экспертов, победу Эди Раме это не гарантирует.

Популярность правящей партии сегодня невелика. В последние годы несколько мэров и министров из ее рядов были осуждены за коррупцию и другие преступления, а бывший вице-премьер-социалист сбежал из страны, дабы избежать ареста. Два месяца назад по обвинению в коррупции и отмывании денег был арестован один из лидеров Соцпартии — Эрион Велияй, которого называли потенциальным преемником Эди Рамы. Арест провели сотрудники спецпрокуратуры SPAK, созданной в Албании под давлением Запада специально для борьбы с коррупцией. Попытка премьера защитить своего близкого соратника не прибавила популярности ни ему самому, ни правящей партии.

Спасти социалистов на выборах может то, что дела у их противников обстоят не лучше. Албанская оппозиция сильно разобщена.

В первую очередь это относится к ведущей оппозиционной партии — Демократической. После того как в декабре 2023 года ее лидер первый президент посткоммунистической Албании и бывший премьер Сали Бериша оказался под домашним арестом по обвинению в коррупции в период пребывания у власти, Демпартия раскололась. Кроме того, США и Великобритания ввели санкции против Сали Бериши, запретив ему и членам его семьи въезд на свою территорию, что также ослабило албанских демократов.

Лидер второй по значимости оппозиционной силы, Партии свободы, Илир Мета, который до 2022 года являлся президентом страны, прошлой осенью был также арестован SPAK и сейчас пребывает в КПЗ — его обвиняют в «коррупции, отмывании денег и сокрытии имущества». Организованные после его ареста оппозиционные протесты большого размаха не получили.

Все это сохраняет премьеру Эди Раме реальные шансы остаться у власти еще на четыре года — если тому не помешает албанская диаспора.