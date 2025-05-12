Законопроект о локализации такси могут принять во втором чтении 13 мая

Законопроект о введении требований к уровню локализации автомобилей такси может быть принят во втором чтении завтра, 13 мая. Рекомендацию одобрить инициативу дал профильный комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Согласно материалам ко второму чтению, требование в части соответствия машин, допускаемых в такси, установленному уровню локализации предлагается отложить на 1 января 2033 года. При этом с 1 марта 2026 года планируется ввести другие критерии, которым должны соответствовать допускаемые в такси автомобили.

Законопроект подготовлен главой комитета Совфеда по экономполитике Андреем Кутеповым и председателем комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимиром Гутеневым. Им предлагается предоставить российским регионам право устанавливать обязательные требования к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве легковых такси. Уровень локализации будет измеряться в баллах. Минимально допустимое количество — 3200. В Объединении самозанятых России предупредили, что такие требования могут создать серьезные проблемы для сотен тысяч индивидуальных перевозчиков, у которых нет возможности замены авто. Федеральную антимонопольную службу попросили проверить инициативу на дискриминацию.

Подробности — в материале «Ъ» «Такси не едет».