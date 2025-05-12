Школьник распылил содержимое газового баллончика в лицо сверстнице из Лисьего Носа

Ночью 11 мая в полицию из детской больницы поступила телефонограмма о госпитализации 12-летней школьницы из поселка Лисий Нос, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти. У несовершеннолетней диагностировали химический ожог глаз.

Пострадавшая рассказала медикам, что накануне около восьми часов вечера знакомый ударил ее в живот, после чего распылил в лицо содержимое газового баллончика и скрылся.

Полицейские нашли молодого человека, им оказался ученик седьмого класса. Он сообщил правоохранителям, что распылил газ в ходе конфликта с потерпевшей. После опроса подростка отпустили домой.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что совладельца «Охта групп» доставили в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии после падения из окна второго этажа.

Андрей Маркелов