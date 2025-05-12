Пара красна одиночкой

В четвертьфиналах Internazionali BNL d’Italia, объединенного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов и Женской теннисной ассоциации категории 1000 с общим призовым фондом €14 млн, примут участие две российские теннисистки. Это выяснилось после того, как Мирра Андреева в трех непростых партиях справилась с датчанкой Кларой Таусон, а ее партнерша по парному разряду Диана Шнайдер уверенно разобралась с бельгийкой Элизе Мертенс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мирра Андреева (на фото) продолжает борьбу за победу на Открытом чемпионате Италии, который в 1990-е четыре раза выигрывала ее тренер Кончита Мартинес

Фото: Yves Herman / Reuters Мирра Андреева (на фото) продолжает борьбу за победу на Открытом чемпионате Италии, который в 1990-е четыре раза выигрывала ее тренер Кончита Мартинес

Фото: Yves Herman / Reuters

Для большинства игроков из первых десяток мужского и женского мировых рейтингов Открытый чемпионат Италии, турнир сам по себе весьма престижный, является последним этапом подготовки к Roland Garros. Считается, что грунтовые корты римского стадиона Foro Italico по качеству уступают парижским, хотя, например, испанка Кончита Мартинес, нынешний тренер Мирры Андреевой, в свое время как раз на них выглядела идеально и в период с 1993 по 1996 год взяла четыре титула подряд.

Столь продолжительных победных серий за всю историю Internazionali BNL d’Italia не было ни у одной теннисистки.

При этом сама Андреева к моменту начала нынешнего турнира не выиграла в Риме ни одного матча, уступив год назад в первом круге испанке Пауле Бадосе.

На этот раз старт у россиянки получился удачным. Легко разобравшись с получившей wild card колумбийкой Эмилиано Аранхо, она переиграла чешку Линду Носкову и в 1/8 финала вышла на датчанку Клару Таусон, которую несколько недель назад сначала победила в финале дубайского «тысячника», а затем и в третьем круге аналогичного состязания в Индиан-Уэллсе, где также взяла титул. Грунт не считается коронным покрытием Таусон. Скорее наоборот, для ее коронных плоских ударов с задней линии он подходит хуже всего, и неудивительно, что на двух предыдущих грунтовых турнирах в Штутгарте и Мадриде она проигрывала первые матчи. Тем не менее уровень игры датчанки в нынешнем сезоне достаточно высок, и для победы над ней требуется избегать большого количества собственных невынужденных ошибок.

В очень длинной первой партии, продолжавшейся 70 минут, Андреевой это не удалось. Она явно нервничала и, первой сделав брейк, затем дважды потеряла свою подачу. Перерыв, взятый россиянкой перед началом второго сета, помог ей немного успокоиться, и дальше пошла совсем другая игра. Теперь уже гораздо больше ошибок делала Таусон, которую раздражали высокие отскоки мяча после крученых ударов Андреевой.

Без чужой помощи соперница не могла навязать россиянке равную борьбу. Однако в третьем гейме решающей партии для Андреевой наступил очень опасный момент. При счете 1:1 и 15:0 в абсолютно выигрышной для россиянки ситуации на корте неожиданно включилось электрическое освещение, и судье пришлось дать команду переиграть очко.

Андреева долго спорила, едва не расплакалась и уступила три розыгрыша подряд, но все-таки собралась, отыграла два брейк-пойнта, после чего сразу взяла чужую подачу.

В итоге — 5:7, 6:2, 6:3 за 2 часа 34 минуты. Дальше седьмую ракетку мира ждет матч с американкой Коко Гауфф, которая в ближайший понедельник в любом случае поднимется в рейтинге на второе место, а две недели назад переиграла Андрееву в мадридском четвертьфинале.

Успешно выступает в Риме и партнерша Андреевой по парному разряду — вторая ракетка России Диана Шнайдер. Несмотря на неожиданное расставание с Динарой Сафиной, чемпионкой Internazionali BNL d’Italia 2009 года, которая тренировала свою соотечественницу в Штутгарте и Мадриде, она демонстрирует уверенный теннис. Взяв верх со счетом 6:2, 6:3 над бельгийкой Элизе Мертенс, от которой она ранее дважды терпела поражения, Шнайдер вышла на пятую ракетку мира итальянку Джасмин Паолини, выступающую у себя на родине при горячей поддержке трибун. Теоретически в следующий понедельник россиянка, занимающая сейчас 11-е место, может впервые войти в топ-10. Правда, для этого ей требуется взять титул.

Отметим, что в нижней половине сетки, где находится Шнайдер, еще во втором круге потерпела фиаско трехкратная (2021, 2022, 2024) победительница римского «тысячника» Ига Швёнтек. Теперь польская теннисистка не сможет удержаться в рейтинге на втором месте, откуда она опустится минимум на две позиции.

Евгений Федяков