Лишенный мандата Юрий Напсо пообещал продолжить исполнять обязанности депутата

Досрочно лишенный мандата депутата Госдумы от ЛДПР Юрий Напсо собирается и дальше исполнять обязанности народного избранника. Об этом он сообщил сегодня, 12 мая, в своем Telegram-канале. По словам господина Напсо, он намерен «проводить встречи с избирателями и приемы граждан, чтобы быть на связи и дальше помогать в решении актуальных проблем и вопросов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Как я писал ранее, мы ждем решения Верховного суда по вопросу досрочного прекращения моих полномочий, но я для себя уже принял решение продолжать общественно-политическую работу, выполнять функции депутата как народного избранника, за которого проголосовали избиратели по региональной группе №57 ЛДПР»,— написал экс-депутат. Он подчеркнул, что для Краснодарского края и Ростовской области, которые он представлял в Думе, было «очень много сделано», а земляки его знают и доверяют ему.

Напомним, Госдума досрочно прекратила полномочия Юрия Напсо 3 апреля на закрытом от СМИ заседании. В нижней палате подсчитали, что либерал-демократ не приходил на работу более 200 дней без уважительной причины, поэтому основанием для лишения мандата стало «неисполнение депутатом в течение 30 и более календарных дней своих обязанностей». Сам господин Напсо объяснил свое отсутствие больничными и согласованными с руководством отпусками, а ранее уточнял, что проходит лечение в ОАЭ. 9 апреля он обратился в Верховный суд с требованием отменить решение Госдумы о лишении его депутатского мандата.

Божена Иванова