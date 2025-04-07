Курские заемщики оказались самыми дисциплинированными в Черноземье

Наименьшая доля просроченной задолженности в Черноземье оказалась в Курской области. Это следует из результатов рейтинга «РИА Новости». Регион занял в нем 49-е место. Доля долгов курян перед банками составила 4,34% на 1 марта — за год показатель вырос на 0,46%. Средняя сумма задолженности составила 345 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

Затем идет Белгородская область, занявшая 51-е место с долей в 4,38% (рост за год на 0,47%). В среднем белгородцы оказываются должны банкам по 336 тыс. руб. Воронежская область заняла 54-е место в рейтинге, доля просроченной задолженности составила 4,42%, незначительно изменившись за год (+0,03%). Средняя сумма долга в регионе — 360 тыс. руб.

Орловская область расположилась на 66-й строчке рейтинга с показателем в 4,87% (+0,71%), а средняя сумма задолженности здесь составила 371 тыс. руб. Липецкая область заняла 76-е место с долей просроченной задолженности в 5,48% (+0,73%). В среднем липчане должны банкам по 312 тыс. руб. Наихудший результат в макрорегионе продемонстрировала Тамбовская область, заняв 77-е место с показателем в 6% (+1,17%) и средней суммой долга в 295 тыс. руб.

Самые дисциплинированные заемщики в стране — жители Севастополя (1,75%), Крыма (2,28%) и Санкт-Петербурга (2,79%). Больше всего просроченных долгов перед банками в России у жителей Ингушетии (20,88%), Чечни (9,42%) и Дагестана (8,95%).

Исследование проведено на основе данных Центробанка и Росстата. Доля просроченной задолженности определялась как отношение объема просроченной задолженности к объему ссудной задолженности по банковским кредитам населению в рублях на 1 марта 2025 года.

Егор Якимов