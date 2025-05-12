Ученые отмечают вред для репутации от использования ИИ

Новое исследование Университета Дьюка показало, что использование генеративных ИИ-инструментов наподобие ChatGPT, Claude и Gemini ведет к негативной оценке со стороны коллег и руководства. Четыре эксперимента с участием более 4,4 тыс. человек выявили, что сотрудники, применяющие ИИ, кажутся менее усердными, компетентными и более ленивыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Авторы работы отмечают универсальность эффекта: ни возраст, ни пол, ни профессия не сглаживают социальное осуждение использования ИИ. Эффект просматривается и в бизнес-решениях: менеджеры, не пользующиеся ИИ, с меньшей вероятностью нанимают кандидатов, регулярно задействующих такие инструменты. Зато руководители, привыкшие к ИИ, напротив, охотнее нанимают пользователей генеративных ИИ.

Исследователи полагают, что страх осуждения может замедлить внедрение ИИ в бизнесе, несмотря на его явные преимущества. По их мнению, избавиться от предубеждения поможет явная демонстрация пользы нейросетей: когда ИИ оказывается очевидно полезным, сотрудники не так сильно осуждают его применение.

Евгений Федуненко