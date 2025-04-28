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Свердловчане почти 180 раз нарушили противопожарного режима за неделю

За неделю жители Свердловской области 179 раз нарушили особый противопожарный режим. Они разводили костры на прибрежных территориях и готовили пищу в нестационарных мангалах, сообщили в пресс-службе правительства области.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Сотрудники лесничеств, администраций, МЧС и полиции провели более тысячи профилактических рейдов для предотвращения возгораний в лесах. По данным министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова, к патрулированиям присоединились охотинспекторы.

«Охотинспекторы великолепно знают лесные территории, умеют распознавать признаки несанкционированного пребывания людей в лесу и имеют богатый опыт выявления мест незаконной деятельности, которая может привести к возгоранию»,— отметил господин Мамонтов.

В рамках совместных мероприятий специалисты патрулируют леса и следят за соблюдением правил пожарной безопасности. В случае обнаружения возгораний они оперативно сообщают об этом в Уральскую авиабазу.

Напомним, на прошлой неделе в Свердловской области были зафиксированы первые нарушения особого противопожарного режима, который действует на территории области с 19 апреля. За нарушение требований безопасности предусмотрены штрафы для граждан от 10 до 20 тыс. руб., для должностных лиц от 30 до 60 тыс. руб., для юридических лиц — от 400 до 800 тыс. руб.

Полина Щуцкая

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