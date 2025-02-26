В консолидированный бюджет Кубани за 2024 год собрали 521,7 млрд рублей налогов

По итогам 2024 года консолидированный бюджет Краснодарского края пополнился на 521,7 млрд руб., что на 61,2 млрд руб. больше аналогичного показателя 2023 года. Наибольший вклад в доходную часть внес НДФЛ (36,9%), за ним следует налог на прибыль (23,6%), показатели по которому выполнены в полном объеме, рассказал на расширенной коллегии УФНС России по Краснодарскому краю руководитель управления Алексей Семенов.

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Господин Семенов также сообщил, что плановые показатели поступлений по администрируемым доходам федерального бюджета и страховым взносам выполнены. В 2024 году налоговыми органами в бюджетную систему России мобилизовано 1,1 трлн руб., что на 15,4% больше, чем годом ранее. С учетом возвратов в бюджеты различных уровней поступило 1,3 трлн руб. (+17,8% к 2023 году).

По словам главы ведомства, одна из ключевых задач — своевременное пополнение бюджета — была выполнена. Плановые назначения в консолидированный бюджет края перевыполнены на 104%, дополнительно поступило 20,5 млрд руб.

За счет налогового администрирования в бюджетную систему в 2024 году дополнительно направлено 90 млрд руб. (9,5% от всех поступлений). Из них 10,8 млрд руб. собрано по итогам контрольных мероприятий, 6,9 млрд руб. поступило от процедур банкротства, 67,7 млрд руб. направлено в счет погашения задолженности, 5 млрд руб. мобилизовано межведомственными комиссиями по легализации зарплат.

В 2024 году УФНС провело проверки 18,8 тыс. работодателей, выявив 4,2 тыс. случаев снижения налоговых рисков и 440 фактов легализации доходов. В бюджет дополнительно поступило более 5 млрд руб. в виде НДФЛ и страховых взносов, что на 1,1 млрд руб. превышает показатель 2023 года.

Вячеслав Рыжков