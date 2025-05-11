Казань стала одним из самых популярных направлений для путешествий среди городов России на майские праздники. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Казань вошла в топ направлений для путешествий по России на майские праздники

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Казань вошла в топ направлений для путешествий по России на майские праздники

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В это же время спрос на поездки в столицу Татарстана снизился на 13% по сравнению с предыдущим годом. В этом году на майские праздники около трети российских туристов выбрали зарубежные направления, тогда как большинство предпочли путешествия по России.

В список самых популярных российских городов также вошли Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Краснодар и Екатеринбург (последний показал еще более значительное падение спроса — 22%). Заметно вырос интерес к Нижнему Новгороду и Ростову-на-Дону — количество туристов в эти города увеличилось на четверть.

Средняя стоимость гостиничного номера в праздничные дни достигла 8500 руб. за сутки, что на 13% выше показателей начала мая 2024 года. Среди зарубежных направлений лидирует Стамбул (7,8% всех бронирований).

Влас Северин