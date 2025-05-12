Голкипер «Флориды» Бобровский признан первой звездой матча против «Торонто»

Российский вратарь «Флорида Пантерс» Сергей Бобровский отыграл «на ноль» в четвертом матче серии 1/4 финала play-off Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мейпл Лифс» и был признан первой звездой встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters Фото: Kim Klement Neitzel-Imagn Images / Reuters

Матч завершился со счетом 2:0. Заброшенными шайбами отличились Картер Верхаге и Сэм Беннетт. Сергей Бобровский отразил 23 броска по своим воротам. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли он во второй раз сыграл «на ноль», всего в карьере на его счету 5 «сухих» матчей в play-off НХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал равным — 2:2. Пятый матч противостояния пройдет в ночь на 15 мая на Scotiabank Arena в Торонто.

В другом матче дня «Даллас Старс» обыграл «Виннипег Джетс» (5:2) и вышел вперед в серии — 2:1. В составе победившей команды результативной передачей отметился российский форвард Евгений Дадонов.

Таисия Орлова