Челябинца обвиняют в присвоении денег, предназначенных для взяток «Уралдорстроя»

Следственные органы СК России по Челябинской области завершили расследование уголовного дела в отношении 42-летнего Александра Свиридова по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Его обвиняют в хищении денежных средств, предназначенных для передачи взяток чиновникам от компании «Уралдорстрой», сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в 2021-2022 годах директор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян ошибочно полагал, что Александр Свиридов имеет знакомых среди должностных лиц, которым руководитель компании хотел дать взятки. Он предложил Александру Свиридову быть посредником при передаче денег. Тот просил Нвера Колозяна переводить деньги на подконтрольные ему счета, говоря, что передает средства согласно договоренности, но оставлял их себе. В итоге «посредник» похитил у директора компании более 50 млн руб.

Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователи наложили арест на имущество обвиняемого в размере более 20 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Александра Свиридова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области в апреле прошлого года. На него вышли после показаний участников уголовного дела Нвера Колозяна и главного специалиста отдела технического надзора дорожно-строительных работ областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Ильдара Галлямова. Первого осудили за дачу взяток в январе этого года, второго — за получение взяток в марте.

Виталина Ярховска