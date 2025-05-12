Инвестиции донских обрабатывающих предприятий в 2024 году превысили 44 млрд рублей

Обрабатывающие предприятия Ростовской области в 2024 году инвестировали в развитие отрасли 44,8 млрд руб. Это на 35,1% выше показателей 2023 года. Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу министерства промышленности и энергетики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В Ростовской области действуют более 20 предприятий, среди которых ё АО «Донецкая мануфактура М», Компания «БТК», ЗАО «Донобувь», АО «Меринос ковры и ковровые изделия» и АО «Элис Фэшн Рус». Количество работников предприятий легкой промышленности (текстиль, обувь, а также швейное и кожевенное направление) превышает 14,5 тыс. человек.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», региональные производители одежды в первом квартале 2025 года увеличили объемы выпуска продукции в 2,2 раза по отношению к аналогичному периоду 2024 года. По темпам роста эта отрасль промышленности региона достигла лучших показателей.

Мария Хоперская