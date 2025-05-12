Росгвардия задержала нетрезвого водителя, спровоцировавшего серию ДТП в Купчино

Сотрудники специального моторизованного Измайловского полка Северо-Западного округа Росгвардии задержали нетрезвого водителя, который спровоцировал сразу несколько ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Инцидент произошел в минувшие выходные, сообщили в ведомстве 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как рассказали пресс-службе Росгвардии, при патрулировании Пражской улицы возле дома 37/1 сотрудники органов правопорядка обратили внимание на джип, водитель которого совершал опасные маневры и допустил столкновение с припаркованным автомобилем. Его попытались остановить, однако он продолжил движение, допустил еще одно ДТП на проспекте Славы, после чего машину все-таки удалось заблокировать.

При задержании нарушителя росгвардейцы установили, что мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Его передали сотрудникам Госавтоинспекции. Составлен протокол об административном правонарушении. В дальнейшем не исключен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по итогам очередного рейда «Нетрезвый водитель» в Петербурге и Ленобласти сотрудники ГАИ выявили более ста автомобилистов, находившихся за рулем в пьяном состоянии.

Андрей Цедрик