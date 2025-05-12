Прокуратура начала проверку ресторана в парке Победы

В Ярославле прокуратура проводит проверку по факту пристройки к кафе в парке 30-летия Победы, которую мэрия называется самовольной постройкой. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

«Ъ-Ярославль» сообщал, что земля в парке была сдана в аренду под летнюю веранду, но там появилась двухэтажная постройка, в которой открылся ресторан. Администрация города выдала предписание о демонтаже и обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды земли из-за проведения на участке работ без согласия. Суд приостановил действие приказа о демонтаже до рассмотрения дела по существу.

«В конце марта по данному вопросу состоялось первое судебное заседание. Стороны встретились повторно: судом решено привлечь к процессу прокуратуру Дзержинского района и запросить у ответчика дополнительные документы о постройке»,— сообщили в мэрии. Рассмотрение дела отложили на 10 июня.

Проверка прокуратуры еще не завершена, надзорное ведомство направило дополнительные запросы.

Алла Чижова