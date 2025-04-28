Снос ресторана в парке Победы запрещен до рассмотрения дела в суде

В Ярославле суд вынес определение о приостановлении действия приказа, согласно которому в парке 30-летия Победы до 25 апреля должны были снести незаконный, по мнению властей, ресторан. Об этом сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

Определение было вынесено еще 15 апреля. Действие приказа приостановлено до рассмотрения административного дела по существу. «Ъ-Ярославль» сообщал, что земля в парке была сдана в аренду под летнюю веранду, но там появилась двухэтажная постройка, в которой открылся ресторан. В связи с этим администрация города обратилась в суд с требованием о расторжении договора аренды земли.

Ранее мэр Ярославля Артем Молчанов призывал демонтировать ресторан и привлечь МЧС и Роспотребнадзор для проверок.

Алла Чижова