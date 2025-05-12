Экс-проректора УрГЭУ будут судить за получение взяток от студентов за зачеты

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга передала в суд дело бывшего проректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ), которого будут судить за получение взяток от студентов за зачеты, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Он обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки в виде денег за незаконные действия).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие установило, что проректор, заведующий кафедрой информационных технологий и статистики, с декабря 2024 года по январь 2025 года получил взятки на общую сумму 68 тыс. руб. от троих студентов второго курса за проставление зачета по дисциплине «разработка многоуровневых приложений» и отметку о сдаче экзамена по дисциплине «объективно-ориентированное программирование». Эти предметы они не сдавали, деньги перевели на его карту. Уголовное дело было возбуждено после прокурорской проверки.

Как сообщил старший помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга, следователь провел мероприятия для установления всех обстоятельств, допрошены свидетели, изучена документация. Обвиняемый признал свою вину и дал подробные показания по обстоятельствам содеянного. «Оперативную комбинацию по изобличению нечистого на руку представителя научно-образовательной сферы проводили сотрудники подразделения, специализирующиеся на борьбе с так называемой "беловоротничковой преступностью". Наработанные материалы сыщики направили нашим коллегам из регионального СК России"»,— добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что, по данным следствия, доцент экономического вуза в Екатеринбурге получил от студентки второго курса, обучающейся на заочной форме обучения, взятку в размере 16 тыс. руб. за зачеты и экзамен. Деньги ему были перечислены якобы за «платные» консультации.

Ирина Пичурина