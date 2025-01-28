В Екатеринбурге доцента вуза обвиняют в получении взятки за экзамены от студента

В Екатеринбурге доцент одного из экономических вузов обвиняется в получении взятки от студентки, сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. Обвинение предъявлено 46-летнему преподавателю по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки).

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По данным следствия, доцент получил от студентки взятку в размере 16 тыс. руб. за успешную сдачу зачета и экзамена по двум предметам. Обвиняемый признал вину и дал показания. Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 8 лет лишения свободы.

По данным свердловской прокуратуры, преподаватель получил деньги от студентки второго курса, обучающейся на заочной форме обучения по направлению «Информатика и вычислительная техника», за сдачу зачета по предмету «Разработка многоуровневых приложений» и экзамена по предмету «Объективно-ориентированное программирование» под видом «платных» консультаций. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что осенью прошлого года, студентка не сдала итоговую аттестацию по указанным дисциплинам, на повторной пересдаче в декабре 2024 года ситуация повторилась.

Из переписки с преподавателем в мессенджере она выяснила, что преподаватель принимает денежные средства за сдачу зачета и экзамена под видом «платной консультации».

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых уточнил, что операцию по изобличению преподавателя проводили специалисты, занимающиеся борьбой с «беловоротничковой преступностью». Материалы дела были переданы в следственный комитет.