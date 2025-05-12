Мошенники похитили у тюменцев за неделю более 25 млн рублей
В Тюменской области за период с 5 по 11 мая кибермошенники похитили у местных жителей более 25 млн руб., сообщила информационный центр регионального правительства. За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 85 человек.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Особенно крупный случай произошел с жительницей Тюмени, у которой злоумышленник похитил 2,3 млн руб., представившись сотрудником ФСБ. Мошенник убедил ее перевести деньги через банкомат на счета, подконтрольные преступникам.
Ранее в Тюменской области силовики задержали четверых жителей — они подозреваются в покушении на мошенничество при получении субсидий на ипотечные кредиты. Ущерб составил свыше 10 млн руб., при этом подозреваемые просили за свои услуги от 150 тыс. до 200 тыс. руб.