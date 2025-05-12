Мошенники похитили у тюменцев за неделю более 25 млн рублей

В Тюменской области за период с 5 по 11 мая кибермошенники похитили у местных жителей более 25 млн руб., сообщила информационный центр регионального правительства. За неделю жертвами телефонных и интернет-мошенников стали 85 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Особенно крупный случай произошел с жительницей Тюмени, у которой злоумышленник похитил 2,3 млн руб., представившись сотрудником ФСБ. Мошенник убедил ее перевести деньги через банкомат на счета, подконтрольные преступникам.

Ранее в Тюменской области силовики задержали четверых жителей — они подозреваются в покушении на мошенничество при получении субсидий на ипотечные кредиты. Ущерб составил свыше 10 млн руб., при этом подозреваемые просили за свои услуги от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Ирина Пичурина