Группу тюменцев задержали за попытку мошенничества с субсидиями на 10 млн рублей

В Тюменской области силовики задержали четверых жителей — они подозреваются в покушении на мошенничество при получении субсидий на ипотечные кредиты. Как сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, возбуждены уголовные дела по ст. 30 и ст. 159.2 УК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По предварительной информации, подозреваемые работали в агентстве недвижимости и отправляли банкам документы с недостоверными данными о местах работы их клиентов. Документы были нужны для оформления заявки на ипотечный кредит по госпрограмме — по ней можно получить субсидии из федерального бюджета. Ущерб составил свыше 10 млн руб., при этом подозреваемые просили за свои услуги от 150 тыс. до 200 тыс. руб.

Дома и в офисе подозреваемых во время обысков изъяли финансовые документы и технику. Один из фигурантов помещен под домашний арест, остальные находятся под подпиской о невыезде. Мероприятия по установлению всех эпизодов произошедшего и возможных соучастников продолжаются.

Напомним, в ноябре в отношении сотрудников туристического агентства в Тюменской области возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК России (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере) за хищение более 15 млн руб.

Ирина Пичурина