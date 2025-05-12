Солнечная и прохладная погода установится в Петербурге 12 мая
Гребень антициклона сформирует в Петербурге сухую и солнечную погоду 12 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Тем не менее, температурные показатели пока останутся ниже положенных по климату значений.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
Воздух прогреется до 12-14 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пять светомузыкальных фонтанов запустили в Петербурге с 1 мая. Они работают с 9:00 до 23:00.