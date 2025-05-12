Солнечная и прохладная погода установится в Петербурге 12 мая

Гребень антициклона сформирует в Петербурге сухую и солнечную погоду 12 мая. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Тем не менее, температурные показатели пока останутся ниже положенных по климату значений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Воздух прогреется до 12-14 градусов. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пять светомузыкальных фонтанов запустили в Петербурге с 1 мая. Они работают с 9:00 до 23:00.

Андрей Маркелов