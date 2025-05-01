Пять светомузыкальных фонтанов начали работать в Петербурге 1 мая

В Праздник Весны и Труда в Санкт-Петербурге включили еще пять светомузыкальных фонтанов. Комплексы находятся в Петергофе, в Сестрорецке и Кронштадте, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ Фото: Павел Каравашкин, Коммерсантъ

Такие фонтаны работают в двух режимах: в обычном, статичном, и светомузыкальном, когда фонтаны «поют и танцуют». Комплексы расширили список объектов, которые функционируют с 21 апреля. Речь идет о фонтанах на Торговой площади в Петергофе, «Крестики-Нолики» в Сестрорецке, у Гостиного двора в Кронштадте, на Московской площади и площади Ленина.

«За последние пять лет мы восстановили или полностью реконструировали более 60-ти фонтанов. Это не только комплексы в парках и садах, на улицах, но и небольшие фонтаны во дворах – в любую погоду они создают комфорт и уют в городе»,— отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Фонтаны работают с 9:00 до 23:00. У каждого объекта свой график и своя продолжительность шоу, она варьируется от 5 до 40 минут.

Татьяна Титаева