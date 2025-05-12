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Установлен причастный к разрушению нового фонтана в центре поселка Яр

Полицейские установили личность причастного к разрушению фонтана на площади перед культурно-досуговым центром (КДЦ) «Юбилейный» в центре поселка Яр, сообщил глава района Александр Старцев. Персональные данные вандала не озвучиваются.

Фото: пресс-служба администрации Ярского района

Фото: пресс-служба администрации Ярского района

О разрушении нового фонтана на площади «Ъ-Удмуртия» писал 10 мая. Объект был установлен на территории перед КДЦ весной 2024 года в рамках благоустройства: на участке выложили новую брусчатку, поставили скамейки, урны и фонари, а также установили камеру видеонаблюдения.

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