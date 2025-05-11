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Вандалы разбили установленный год назад фонтан в центре поселка Яр

Неизвестные вандалы разбили фонтан, установленный год назад на площади перед культурно-досуговым центром (КДЦ) «Юбилейный» в центре поселка Яр, сообщает пресс-служба муниципалитета. Объект был разрушен в эти выходные.

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Фото: пресс-служба администрации Ярского района

Фото: пресс-служба администрации Ярского района

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Фото: пресс-служба администрации Ярского района

Фото: пресс-служба администрации Ярского района

«По факту вандализма проводятся необходимые мероприятия по установлению виновных и привлечению их к ответственности»,— указано в сообщении местных властей. Свидетелей попросили обратиться в полицию.

Напомним, новый фонтан запустили 26 апреля 2024 года, после реконструкции территории возле КДЦ. На объекте выложили брусчатку, поставили скамейки, урны и фонари, а также установили камеру видеонаблюдения.

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