Жительница Норильска подожгла банкомат по заданию мошенника

23-летняя жительница Норильска, которая подожгла банкомат по заданию мошенника, предстанет перед судом. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По информации ведомства, в октябре 2024 года мошенник связался через мессенджер с жительницей заполярного города и выманил у нее 1 млн руб. Через пару месяцев злоумышленник снова написал норильчанке и пообещал ей вернуть деньги в обмен на поджог банкомата. Для приобретения легковоспламеняющейся жидкости, спичек и перчаток мошенник перевел на ее банковский счет 5 тыс. руб.

Следуя его инструкциям, жительница Норильска подожгла банкомат. Собственнику оборудования была причинен ущерб в размере более 800 тыс. руб.

Поджигательницу задержали и предъявили обвинение в умышленном повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). В отношении организатора преступления возбуждено дело о склонении к теракту (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ).

Илья Николаев