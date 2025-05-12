За начало года в Тюменской области от краснухи привились более 4 тыс. человек

В Тюменской области в первом квартале 2025 года от краснухи было вакцинировано 4450 человек, из которых 97% являются детьми, сообщил региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Кроме того, в 2024 году прививки от краснухи получили более 21 тыс. человек, из которых почти 98% также составили дети. При этом в 2024 году и в первом квартале 2025 года в области не зафиксировано случаев краснухи.

Краснуха — вирусная инфекция, передающаяся воздушно-капельным путем. Хотя течение заболевания обычно легкое, краснуха представляет особую опасность для беременных женщин. Заражение в первом триместре может привести к выкидышу, гибели плода, мертворождению или врожденным аномалиям у младенца.

Напомним, в Тюмени за 2024 год в поликлинике №3 привили более 28,9 тыс. детей. Им ставили прививки от гепатита В, туберкулеза, пневмококковой инфекции, дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гемофильной инфекции, кори, краснухи, паротита.

Ирина Пичурина