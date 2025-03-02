Почти 30 тысяч детей вакцинировались в Тюменской области в 2024 году

В Тюмени в поликлинике №3 детскому прикрепленному населению поставили более 28,9 тыс. прививок за 2024 год, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Самые первые прививки, которые получает новорожденный — от гепатита В и от туберкулеза. А затем, до того, как ребенку исполнится год, ему ставят еще ряд вакцин: от пневмококковой инфекции, от дифтерии, коклюша, столбняка, от полиомиелита, от гемофильной инфекции, от кори, краснухи, паротита. Некоторые вакцины ставят в 2, 3 или 4 этапа в течение года», — говорится в сообщении.

По словам заведующей детским отделением городской поликлиники №3 Елены Самариной, во время вакцинации в организм вводится ослабленный или инактивированный вирус компонент микробной клетки, что способствует выработке антител иммунной системой.

Мария Шараева