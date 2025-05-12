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Работу станции «Петроградская» ограничили на два месяца из-за ремонта эскалатора

Наземный вестибюль станции метро «Петроградская» в Петербурге временно меняет свою работу в связи с капитальным ремонтом эскалатора. Ограничения вводятся с 12 мая на два с лишним месяца, сообщили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Фото: Андрей Цедрик

Фото: Андрей Цедрик

Как пояснили в пресс-службе подземки, по рабочим дням с 07:30 до 10:30 вход в вестибюль станции «Петроградская» будет закрыт, а с 15:15 до 19:50 — ограничен. Работы на объекте продлятся до 18 июля текущего года.

Также с 12 мая в петербургском метро до окончания работ закрывается на вход и выход первый вестибюль станции «Дунайская». Там будет проводится ремонт по гарантийным обязательствам, уточняется в сообщении метрополитена.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что сроки начала капитального ремонта станции метро «Озерки» в Петербурге было решено передвинуть на следующий год.

Андрей Цедрик

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