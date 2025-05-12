Китай и США договорились создать механизм торгово-экономических консультаций

Вице-премьер Госсовета Китая Хэ Лифэн и министр финансов США Скотт Бессент договорились создать механизм торгово-экономических консультаций по итогам переговоров в Швейцарии. Об этом сообщило китайское агентство «Синьхуа». 12 мая будет опубликовано совместное заявление по итогам переговоров.

По словам Хэ Лифэна, переговоры, которые прошли 10-11 мая, «были откровенными, глубокими и конструктивными», стороны «достигли важного консенсуса и существенного прогресса». Об этом он сообщил на брифинге после встречи с американской стороной. Скот Бессент также заявил о продуктивности прошедших переговоров.

В начале апреля США увеличили размер пошлин на все китайские товары до 145%. Китай в ответ ввел 125-процентные тарифы на американские товары. Bloomberg писало, что на переговорах в Женеве США обсудят с Китаем снижение пошлин до 60% и ниже.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Война тарифов" дошла до стадии торга».