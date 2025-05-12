Суд обязал «Гугл» восстановить приложение sports.ru в Google Play

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск спортивного издания sports.ru и обязал корпорацию Google восстановить аккаунт, клиентскую запись и мобильное приложение на всех их облачных сервисах. С текстом судебного решения ознакомилось ТАСС.

Как указано в документе, суд обязал ответчиков вернуть доступ издания к аккаунтам и данным на платформах Google Workspace, Play Console и Google Play, включая все функции, а также вернуть мобильное приложение портала в официальный магазин Android с возможностью его распространения в России и СНГ.

В сентябре 2024 года ООО «Спортс.ру» подало иск в Арбитражный суд Москвы, требуя признать недействительным односторонний отказ Google от выполнения обязательств по соглашению о распространении программных продуктов от 1 февраля 2021 года и устранить последствия этого отказа.

Уточняется, что в случае неисполнения предписания суда в течение 5 дней, в пользу «Спортс.ру» будет взыскана неустойка в размере 100 тыс. руб. ежедневно за первую неделю, каждую следующую неделю сумма удваивается.

ООО «Гугл» (дочерняя компания Google в РФ) признано в России банкротом и находится в стадии ликвидации с октября 2023 года.