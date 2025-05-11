Майские задания

Госдума 12 мая возвращается к работе после месячного перерыва. На первых же заседаниях депутаты планируют рассмотреть несколько резонансных документов, в том числе два проекта, касающихся избирательного законодательства, и поправки о наказании релокантов за правонарушения, направленные против интересов России, с возможностью ареста имущества. Кроме того, Дума, как ожидается, запретит иноагентам быть членами общественных палат и даст правительству полномочия по регулированию платного приема в вузы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как следует из повестки совета Думы, заседание которого пройдет 12 мая, уже на следующий день депутаты могут рассмотреть в первом чтении законопроект о привлечении к административной ответственности за любые правонарушения, совершенные за пределами России, если они направлены против интересов страны. Инициатива была внесена в октябре 2024 года Госсоветом (парламентом) Татарстана и депутатом Госдумы от республики Айратом Фарраховым («Единая Россия»), предложившими новую редакцию ч. 3 ст. 1.8 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Сейчас в ней говорится, что юрлица, находящиеся за пределами РФ, подлежат ответственности за совершение сделок с имуществом, полученным преступным путем (ст. 15.27.3 КоАП), и за незаконное вознаграждение от их имени (ст. 19.28 КоАП), а физлица — за участие в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП), но только если эти действия направлены против интересов РФ.

Авторы законопроекта убеждены, что наказывать релокантов нужно за любые «антироссийские» правонарушения.

В пояснительной записке они отмечают, что в связи с проведением спецоперации уехавшие за рубеж россияне стали чаще совершать действия, направленные против основ конституционного строя, государственной и общественной безопасности РФ. Чтобы обеспечить неотвратимость наказания, предлагается привлекать их к административной ответственности, а в целях «недопущения уклонения» от нее — «применять арест имущества лица, в отношении которого ведется производство по делу о таком правонарушении».

14 мая Дума планирует рассмотреть две резонансные инициативы, касающиеся избирательного законодательства. Одна из них уже одобрена в первом чтении. Проект, внесенный группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом, содержит целый ряд новелл, включая отказ от довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий году основных выборов, отмену приписки проживающих за рубежом россиян к одномандатным округам на выборах в Госдуму и запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иноагентами юрлиц.

Особенно бурно оппозиция протестовала против нормы, позволяющей по решению Центризбиркома или региональной комиссии проводить выборы полностью в электронной форме.

Уже после одобрения проекта в первом чтении спикер Думы Вячеслав Володин сообщил о подготовке поправки, разрешающей гражданам голосовать с использованием бумажного бюллетеня при проведении электронного голосования. Эту и прочие поправки комитет по госстроительству рассмотрит 12 мая.

Кроме того, тот же комитет предложил совету палаты провести 14 мая первое чтение законопроекта об утверждении новой схемы одномандатных округов на выборах в Госдуму. Как ранее сообщал “Ъ”, существенное изменение действовавшей десять лет «нарезки» потребовалось в связи с присоединением четырех новых регионов и изменением численности избирателей в 13 «старых» субъектах. В результате от ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в Думу будут избираться в общей сложности семь одномандатников, Москва, Подмосковье и Краснодарский край получат по одному дополнительному округу, а еще в десяти регионах станет на один округ меньше.

Также 14 мая ожидается первое чтение поправок к закону об образовании, внесенных большой группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат. Авторы предлагают закрепить за правительством полномочия по регулированию объемов платного приема на обучение в вузах.

В пояснительной записке они ссылаются на Владимира Путина, который в феврале на заседании Совета при президенте по науке и образованию отметил необходимость «исключения чрезмерного платного набора» по специальностям, не пользующимся спросом на рынке.

Из календаря рассмотрения вопросов на май также следует, что ближе к концу месяца Дума может рассмотреть во втором чтении проект депутата Ивана Мусатова (ЛДПР) об установлении контроля за расходами лиц, занимающих должности в публично-правовых компаниях: сейчас в России их десять, включая «Роскадастр», Фонд развития территорий, банк «Дом.РФ», Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства и др.

Также ожидается второе чтение законопроекта группы депутатов-единороссов и сенаторов, запрещающего иностранным агентам быть членами общественных палат (принят в первом чтении 24 сентября 2024 года). Заодно список целей работы этих палат будет дополнен поддержкой инициатив, направленных на «сохранение, укрепление и популяризацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

Ксения Веретенникова